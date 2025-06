Saggiati scandagliati nei cruciverba: la soluzione è Sondati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Saggiati scandagliati' è 'Sondati'.

SONDATI

Curiosità e Significato di "Sondati"

La parola Sondati è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sondati.

Perché la soluzione è Sondati? SONDATI deriva dal verbo sondare, che significa esplorare o esaminare con attenzione. Indica qualcosa di testato o verificato attraverso indagini approfondite, come sondaggi o analisi. È usato per descrivere dati raccolti in modo accurato e sistematico, fondamentali per prendere decisioni informate. In breve, i sondati sono i risultati ottenuti da un’attenta esplorazione di informazioni o opinioni.

Come si scrive la soluzione Sondati

Se ti sei imbattuto nella definizione "Saggiati scandagliati", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

T Torino

I Imola

