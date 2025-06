La chiude chi starà via per un po nei cruciverba: la soluzione è Casa

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La chiude chi starà via per un po' è 'Casa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASA

Hai risolto il cruciverba con Casa? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Casa.

Perché la soluzione è Casa? Casa indica il luogo in cui si abita, un rifugio di conforto e sicurezza. È il posto che ci accoglie ogni giorno, dove troviamo riposo e familiarità. Quando qualcuno sta via per un po', spesso si riferisce a una temporanea assenza dal proprio domicilio. Insomma, la casa è il cuore di ogni famiglia, il punto di partenza di molte storie quotidiane.

Se "La chiude chi starà via per un po" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

S Savona

A Ancona

V I A À A L T L R R E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "L ALTRA VERITÀ" L ALTRA VERITÀ

