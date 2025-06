La capitale dell Egitto nei cruciverba: la soluzione è Cairo

Home / Soluzioni Cruciverba / La capitale dell Egitto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La capitale dell Egitto' è 'Cairo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAIRO

Approfondisci la parola di 5 lettere Cairo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cairo? Cairo è la vivace e affascinante capitale dell'Egitto, famosa per i suoi monumenti storici come le Piramidi di Giza e il Sphinx. È un crocevia tra antiche civiltà e modernità, un luogo ricco di cultura, tradizioni e energia contagiosa. Questa città rappresenta il cuore pulsante dell’Egitto, dove passato e presente si incontrano in un’atmosfera unica e coinvolgente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sorge nei pressi del delta del NiloUrbano il presidente del Corriere della SeraIl capitaleCapitale dell EgittoEra la capitale dell AssiriaCapitale dell Estonia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "La capitale dell Egitto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

I Imola

R Roma

O Otranto

I T L N O C A T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATLANTICO" ATLANTICO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.