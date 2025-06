Distrutto dalle fiamme nei cruciverba: la soluzione è Bruciato

BRUCIATO

Perché la soluzione è Bruciato? Bruciato indica qualcosa che è stato sottoposto alle fiamme, provocando la sua distruzione o alterazione. Può riferirsi a oggetti, cibi, o anche a sensazioni come la pelle arsa dal sole. In senso figurato, significa anche essere esaurito o esposto a una situazione intensa. È un termine comune per descrivere ciò che ha subito il fuoco, lasciando il segno di una combustione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Incendiato arsoCantò Roma in fiammeDivorata dalle fiammeHa i fornelli con le fiamme

