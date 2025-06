Stressata come una batteria scarica nei cruciverba: la soluzione è Esaurita

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Stressata come una batteria scarica' è 'Esaurita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESAURITA

Approfondisci la parola di 8 lettere Esaurita: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Esaurita? ESAURITA indica qualcosa che è finita o completamente consumata, come una batteria che si svuota e non può più funzionare. È usata anche per descrivere risorse, energie o scorte che sono state completamente utilizzate. Quando si dice stressata come una batteria scarica, si riferisce a una persona al limite delle proprie energie, ormai senza forze e pronta a cedere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così è la pila che si gettaL effetto d una violenta scarica elettricaUna serie di colpi sui tamburi della batteriaSi scarica facendo fuoco

Hai trovato la definizione "Stressata come una batteria scarica" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

S Savona

A Ancona

U Udine

R Roma

I Imola

T Torino

A Ancona

