Sorpasso in graduatoria nei cruciverba: la soluzione è Scavalcamento

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Sorpasso in graduatoria' è 'Scavalcamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCAVALCAMENTO

La parola Scavalcamento è una soluzione di 13 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scavalcamento.

Perché la soluzione è Scavalcamento? Scavalcamento indica l'azione di superare qualcuno o qualcosa, salendo davanti o oltre. È usato sia in ambito sportivo, come nel superare un avversario, sia in contesti più ampi, come il raggiungimento di una posizione superiore in una classifica. Quando si dice sorpasso in graduatoria, si fa riferimento al fatto di aver migliorato la propria posizione rispetto ad altri. Insomma, è il modo di dire che si è guadagnata una posizione superiore.

Se "Sorpasso in graduatoria" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

A Ancona

V Venezia

A Ancona

L Livorno

C Como

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

E I C O R L A E M L I D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EMEROCALLIDI" EMEROCALLIDI

