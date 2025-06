Presenza soprannaturale sinistra ed invisibile nei cruciverba: la soluzione è Fantasma

FANTASMA

Perché la soluzione è Fantasma? Un fantasma è una presenza soprannaturale che si dice sia l'anima di una persona defunta, invisibile e spesso associata a luoghi abbandonati o misteriosi. Simbolo di mistero e inquietudine, rappresenta la presenza invisibile che sfida la realtà tangibile. La sua immagine ha alimentato storie e leggende, rendendolo un simbolo universale di ciò che va oltre il mondo conosciuto.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Presenza soprannaturale sinistra ed invisibile", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

S Savona

M Milano

A Ancona

