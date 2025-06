Pesce le cui uova sono un antipasto assai pregiato nei cruciverba: la soluzione è Storione

Home / Soluzioni Cruciverba / Pesce le cui uova sono un antipasto assai pregiato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pesce le cui uova sono un antipasto assai pregiato' è 'Storione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STORIONE

Non fermarti alla soluzione! Conosci Storione più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Storione.

Perché la soluzione è Storione? Lo storione è un pesce pregiato noto per le sue uova, chiamate caviale, considerate un antipasto raffinato e molto ricercato. Questo pesce vive nelle acque profonde e fredde, ed è apprezzato fin dall’antichità per la sua carne gustosa e il suo valore gastronomico. La sua presenza sulle tavole di lusso lo rende simbolo di eleganza e tradizione culinaria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Bottarga : muggine = caviale : xUn pesce dalle uova molto pregiateIl pesce che fornisce il cavialePesce le cui uova si mangiano come il cavialeUova di pesce assai careUn antipasto di sole uova

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Pesce le cui uova sono un antipasto assai pregiato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

R L I N C L E A I V A S T T A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "L ANITRA SELVATICA" L ANITRA SELVATICA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.