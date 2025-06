Ospita non battezzati nei cruciverba: la soluzione è Limbo

LIMBO

Perché la soluzione è Limbo? Il termine limbo indica uno stato di sospensione o incertezza, spesso legato a situazioni senza una conclusione definitiva. In senso più figurato, si riferisce a un luogo o condizione di attesa, dove le anime dei non battezzati si trovano secondo alcune credenze religiose. È un concetto che simboleggia l’attesa e la mancanza di una destinazione finale certa.

