La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li studia il batteriologo' è 'Germi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GERMI

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Germi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Germi? GERMI è un termine che indica un laboratorio specializzato nello studio dei batteri e dei microrganismi, fondamentale per la ricerca medica e la salute pubblica. Questi centri analizzano gli agenti patogeni per prevenire e combattere le infezioni, contribuendo a scoperte scientifiche cruciali. La loro attività è essenziale per garantire ambienti più sicuri e una medicina più efficace.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il regista dei film Il ferroviere e Divorzio all italianaVengono eliminati con i disinfettantiPropagano le malattieLi studia il fonologoLi studia l entomologoLi studia l endocrinologo

Se "Li studia il batteriologo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

