L ispettore di polizia antagonista di Nero Wolfe nei cruciverba: la soluzione è Cramer

Home / Soluzioni Cruciverba / L ispettore di polizia antagonista di Nero Wolfe

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L ispettore di polizia antagonista di Nero Wolfe' è 'Cramer'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRAMER

La soluzione Cramer di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cramer per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cramer? Cramer è un termine che può riferirsi a diversi contesti, tra cui personaggi famosi o marchi. In ambito letterario, è il nome di un detective o personaggio antagonista in alcune storie, come nel caso dell’ispettore di polizia contro Nero Wolfe. È anche un cognome comune, spesso associato a figure di rilievo in vari settori. Insomma, Cramer rappresenta spesso un avversario o un protagonista di spessore nelle narrazioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gabriel che fu un insigne matematicoLo Stout che creò il personaggio di Nero WolfeL ispettore di polizia che avversa DiabolikIl Francesco attore nelle serie Boris e Nero Wolfe

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "L ispettore di polizia antagonista di Nero Wolfe"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

R Roma

A Ancona

M Milano

E Empoli

R Roma

O N D R I G O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORDIGNO" ORDIGNO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.