I guardabuoi diffusi nelle garzaie nei cruciverba: la soluzione è Aironi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I guardabuoi diffusi nelle garzaie' è 'Aironi'.

AIRONI

La soluzione Aironi di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Aironi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Aironi? Gli aironi sono grandi uccelli acquatici diffusi nelle zone umide, come le garzaie. Si riconoscono per il lungo collo, le ali bianche e il becco affilato, e sono spesso visti in piedi tra le piante sommerse, alla ricerca di pesci o insetti. La loro presenza indica un ecosistema ricco e sano, fondamentale per la biodiversità delle aree umide.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Nidificano nelle garzaieUccelli che non stendono il collo quando volanoCiconiformi ceneriniNidifica nelle garzaieDiffusi serpenti velenosiUno dei più diffusi retriever ing

A Ancona

I Imola

R Roma

O Otranto

N Napoli

I Imola

U R Z Z R A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AZZURRA" AZZURRA

