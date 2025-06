Hanno la sorpresa dentro nei cruciverba: la soluzione è Uova Di Pasqua

UOVA DI PASQUA

Hai risolto il cruciverba con Uova Di Pasqua? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Uova Di Pasqua.

Perché la soluzione è Uova Di Pasqua? Uova di Pasqua sono dolci tradizionali che si trovano spesso decorate e nascoste per sorprendere chi le scopre. Nascono come simbolo di rinascita e gioia, racchiudendo spesso piccole sorprese all’interno. Durante le festività, rappresentano un momento di condivisione e allegria tra amici e famiglie. Sono un modo dolce per celebrare la Pasqua e creare ricordi speciali.

Se "Hanno la sorpresa dentro" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

U Udine

O Otranto

V Venezia

A Ancona

D Domodossola

I Imola

P Padova

A Ancona

S Savona

Q Quarto

U Udine

A Ancona

