Fanfaroni smargiassi nei cruciverba: la soluzione è Millantatori

MILLANTATORI

Non fermarti alla soluzione! Conosci Millantatori più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Millantatori.

Perché la soluzione è Millantatori? Fanfaroni smargiassi è un’espressione colloquiale italiana che descrive persone presuntuose e altezzose, spesso che si vantano in modo esagerato. La parola millantatori indica chi si vanta di cose che non ha o di capacità che non possiede, risultando fastidioso. Quindi, definire qualcuno un millantatore significa sottolineare il suo atteggiamento di chi si gonfia il petto con parole vuote e sproporzionate.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Azione da smargiassiTutt altro che smargiassiAzioni da smargiassi

M Milano

I Imola

L Livorno

L Livorno

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

E O O M N T L Mostra soluzione



