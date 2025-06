Esaudito in ogni richiesta e desiderio nei cruciverba: la soluzione è Servito E Riverito

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Esaudito in ogni richiesta e desiderio' è 'Servito E Riverito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SERVITO E RIVERITO

Perché la soluzione è Servito E Riverito? Servito e riverito è un modo di dire che indica qualcosa che viene offerto con grande cura e rispetto, apprezzato profondamente. Si riferisce a situazioni in cui un gesto o un servizio sono svolti con attenzione speciale, dimostrando considerazione e valore per la persona o l’atto coinvolto. È un’espressione che celebra l’attenzione e il rispetto nel trattare gli altri, sottolineando quanto siano importanti gentilezza e cortesia.

S Savona

E Empoli

R Roma

V Venezia

I Imola

T Torino

O Otranto

E Empoli

R Roma

I Imola

V Venezia

E Empoli

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

O N A R A C Mostra soluzione



