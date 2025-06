Si dice di oggetto unico o quasi nel suo genere nei cruciverba: la soluzione è Rarità

RARITÀ

Perché la soluzione è Rarità? La parola rarità indica qualcosa di molto raro, unico o quasi impossibile da trovare, che si distingue per la sua eccezionalità e preziosità. È usata per descrivere oggetti, eventi o caratteristiche che si distinguono per la loro singolarità nel mondo. In un mondo pieno di cose comuni, un esempio di rarità diventa subito speciale e desiderabile, rendendo tutto più affascinante e esclusivo.

