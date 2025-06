Compassionevoli pietose nei cruciverba: la soluzione è Misericordiose

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Compassionevoli pietose' è 'Misericordiose'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MISERICORDIOSE

La soluzione Misericordiose di 14 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Misericordiose per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Misericordiose? Misericordiose indica persone piene di compassione e tenerezza, capaci di mostrare gentilezza e comprensione verso gli altri, specialmente nei momenti difficili. È un termine che sottolinea un atteggiamento di empatia e perdono, riflettendo un cuore aperto e disponibile ad aiutare chi soffre. In sintesi, essere misericordiosi significa agire con bontà e umanità, rendendo il mondo un posto migliore.

La definizione "Compassionevoli pietose" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

I Imola

S Savona

E Empoli

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

R Roma

D Domodossola

I Imola

O Otranto

S Savona

E Empoli

