La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Attizzato di nuovo' è 'Riacceso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIACCESO

Riacceso.

Perché la soluzione è Riacceso? Riacceso indica qualcosa che è stato nuovamente acceso o illuminato, come una candela o un fuoco spenta e poi riattivata. È il termine corretto per descrivere il ritorno alla fiamma dopo una momentanea estinzione. Utilizzato spesso in senso figurato, può riferirsi anche a emozioni o passioni che si riaccendono. Insomma, qualcosa che torna a splendere con nuova intensità.

Hai davanti la definizione "Attizzato di nuovo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

I Imola

A Ancona

C Como

C Como

E Empoli

S Savona

O Otranto

A N I O I S N F



Scopri definizioni su "SINFONIA" SINFONIA

