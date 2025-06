Uno strumento musicale affine al clavicembalo nei cruciverba: la soluzione è Arpicordo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Uno strumento musicale affine al clavicembalo' è 'Arpicordo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARPICORDO

Approfondisci la parola di 9 lettere Arpicordo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Arpicordo? L'arpicordo è uno strumento musicale antico, simile al clavicembalo, ma con corde più corte e un suono più delicato. Utilizzato nel Rinascimento e nel Barocco, permette di esprimere un'ampia gamma di emozioni grazie alla sua sonorità intima e raffinata. Un vero esempio di artistry e tradizione musicale, l'arpicordo arricchisce la storia della musica antica e continua a incantare gli appassionati.

Hai trovato la definizione "Uno strumento musicale affine al clavicembalo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

R Roma

P Padova

I Imola

C Como

O Otranto

R Roma

D Domodossola

O Otranto

