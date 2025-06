Uno che non si lascia gabbare nei cruciverba: la soluzione è Scaltro

SCALTRO

Perché la soluzione è Scaltro? Uno che non si lascia gabbare è chiaro: si tratta di una persona astuta, furba e pronta a capire subito le intenzioni degli altri. La parola giusta è scaltro, che descrive chi sa muoversi con intelligenza e attenzione, evitando tranelli e inganni. In sostanza, è qualcuno che sa come cavarsela senza farsi fregare, dimostrando prontezza e acume in ogni situazione.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

T Torino

R Roma

O Otranto

