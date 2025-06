Si mantiene per essere pronti a degli imprevisti nei cruciverba: la soluzione è Margine

MARGINE

Perché la soluzione è Margine? Il termine margine indica quel surplus o spazio extra che si mantiene per far fronte a imprevisti o situazioni inattese. È come un'area di sicurezza che permette di affrontare eventuali difficoltà senza stress o rischi eccessivi. Avere un margine significa essere preparati, offrendo tranquillità e flessibilità nelle situazioni quotidiane o professionali. In sintesi, il margine è la rete di protezione che ci aiuta a gestire l’imprevisto.

M Milano

A Ancona

R Roma

G Genova

I Imola

N Napoli

E Empoli

N O I C E Mostra soluzione



