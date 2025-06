Per niente gradito nei cruciverba: la soluzione è Spiacevole

SPIACEVOLE

Perché la soluzione è Spiacevole? Per niente gradito indica qualcosa che non viene affatto apprezzato o benvenuto, spesso provocando fastidio o disagio. La parola spiacevole descrive proprio questa sensazione di disagio o fastidio, associata a situazioni, comportamenti o eventi poco piacevoli. Conoscere questo termine aiuta a esprimere chiaramente quando qualcosa ci infastidisce o ci dà fastidio, rendendo più efficace la comunicazione quotidiana.

