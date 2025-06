Si mette sul catafalco nei cruciverba: la soluzione è Feretro

FERETRO

La soluzione Feretro di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Feretro per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Feretro? Il termine feretro indica la bara o cassa in cui viene deposto il corpo di una persona defunta durante i funerali. È un contenitore che simboleggia rispetto e devozione, posizionato sul catafalco per la cerimonia funebre. La parola deriva dal latino ferrum (ferro), richiamando l'idea di robustezza e protezione per il defunto. Quindi, si mette sul catafalco perché rappresenta il contenitore del caro scomparso.

F Firenze

E Empoli

R Roma

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

E R T T T I W Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TWITTER" TWITTER

