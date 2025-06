Lago dell Italia centrale nei cruciverba: la soluzione è Bolsena

Home / Soluzioni Cruciverba / Lago dell Italia centrale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lago dell Italia centrale' è 'Bolsena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOLSENA

La parola Bolsena è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bolsena.

Perché la soluzione è Bolsena? Bolsena è un affascinante lago di origine vulcanica situato nel cuore dell’Italia centrale, noto per le sue acque limpide e il panorama incantevole. Legato a storie di leggenda e cultura, rappresenta un angolo di natura e storia che attrae visitatori da tutto il mondo. Questo bacino d’acqua è un vero gioiello della regione, simbolo di bellezza e tradizione italiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un lago dell ltalia centralePittoresco bacino del ViterbeseDà nome a un lago lazialeUn antico popolo dell Italia centraleAntichissimo popolo dell Italia centraleIl lago più vasto dell Italia peninsulare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Lago dell Italia centrale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

O Otranto

L Livorno

S Savona

E Empoli

N Napoli

A Ancona

T N E I I C D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DENTICI" DENTICI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.