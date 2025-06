James star dell NBA nei cruciverba: la soluzione è Lebron

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'James star dell NBA' è 'Lebron'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LEBRON

La soluzione Lebron di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Lebron per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Lebron? LeBron James è uno dei più grandi giocatori nella storia della NBA, noto per le sue straordinarie capacità tecniche e leadership in campo. Il suo nome rappresenta eccellenza, talento e dedizione al basket, diventando simbolo di successo e ispirazione per milioni di appassionati. La sua presenza ha rivoluzionato il modo di giocare e vivere il sport a livello mondiale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il James de La valle dell EdenI Bulls dell NBANato ad Oakland il 10 luglio 1977 è il regista dell ultimo film di James Bond

Se "James star dell NBA" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

