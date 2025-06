Impegni a cui non si può sfuggire nei cruciverba: la soluzione è Obblighi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Impegni a cui non si può sfuggire' è 'Obblighi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OBBLIGHI

La soluzione Obblighi di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Obblighi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Obblighi? Gli obblighi sono impegni o doveri a cui è difficile sfuggire, come le responsabilità quotidiane o le promesse fatte. Sono le cose che ci legano e richiedono attenzione e impegno, anche quando preferiremmo evitarle. In sostanza, gli obblighi ci ricordano che alcune scelte e azioni sono necessarie, rendendo la nostra vita più ordinata e responsabile.

Hai davanti la definizione "Impegni a cui non si può sfuggire" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

