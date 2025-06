I primi denti dei bimbi nei cruciverba: la soluzione è Incisivi

INCISIVI

Perché la soluzione è Incisivi? Gli incisivi sono i primi denti dei bambini, quelli che spuntano generalmente tra i 6 e i 12 mesi. Sono i denti anteriori, affilati e sottili, fondamentali per masticare e pronunciare i primi suoni. La loro comparsa segna un importante traguardo nello sviluppo orale del piccolo. Questi denti rappresentano il primo passo verso un sorriso completo e sano.

I Imola

N Napoli

C Como

I Imola

S Savona

I Imola

V Venezia

I Imola

