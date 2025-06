Le hanno le sedie e non gli sgabelli nei cruciverba: la soluzione è Spalliere

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le hanno le sedie e non gli sgabelli' è 'Spalliere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPALLIERE

Approfondisci la parola di 9 lettere Spalliere: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Spalliere? La spalliera è una struttura, spesso di legno o ferro, posta contro il muro, usata come supporto per le sedie o come elemento decorativo. Si caratterizza per la sua altezza e funzionalità, offrendo stabilità e stile agli ambienti. In parole semplici, è quella cornice che accompagna le sedie e i sedili, creando un’armonia tra arredamento e spazio. È un dettaglio che arricchisce ogni stanza con eleganza.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le hanno le sedie e non gli sgabelli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

