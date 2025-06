Un guizzo di un muscolo nei cruciverba: la soluzione è Contrazione

CONTRAZIONE

La soluzione Contrazione di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Contrazione per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Contrazione? Una contrazione muscolare è un movimento rapido e improvviso di un muscolo, come un piccolo scatto o un guizzo. È il modo in cui i muscoli si accorciano e si tendono per permettere il movimento del corpo. Questo processo avviene istantaneamente, spesso senza che ce ne rendiamo conto, ed è fondamentale per ogni nostro gesto quotidiano. In sostanza, è il modo in cui il nostro corpo si mette in azione.

