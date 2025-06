Fu Presidente dopo De Nicola nei cruciverba: la soluzione è Einaudi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fu Presidente dopo De Nicola' è 'Einaudi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EINAUDI

Approfondisci la parola di 7 lettere Einaudi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Einaudi? Einaudi è stato il secondo Presidente della Repubblica Italiana, succedendo a De Nicola. Professore e statista di grande prestigio, ha guidato l’Italia nel difficile dopoguerra, promuovendo valori di libertà, unità e ricostruzione. La sua figura incarna l’impegno civile e la cultura democratica. Con Einaudi, l’Italia ha consolidato i principi della nuova repubblica, lasciando un’eredità fondamentale per il Paese.

Nota casa editriceCognome di un presidente un editore e un pianistaStorica casa editrice di narrativaFu Presidente dopo MitterrandFu un grande de MediciFu il primo presidente della Repubblica Islamica dell lran

E Empoli

I Imola

N Napoli

A Ancona

U Udine

D Domodossola

I Imola

A R S U U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "USURA" USURA

