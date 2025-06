Si effettuano aggiungendo liquido nei cruciverba: la soluzione è Rabbocchi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si effettuano aggiungendo liquido' è 'Rabbocchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RABBOCCHI

Vuoi sapere di più su Rabbocchi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Rabbocchi.

Perché la soluzione è Rabbocchi? Il termine rabbochi si riferisce a piccoli pezzi o frammenti di qualcosa che vengono aggiunti, spesso a un liquido, per modificarne la consistenza o il sapore. È un termine usato in cucina e in altre attività manuali, indicando quei pezzetti che si incorporano lentamente, creando una miscela più ricca o più stabile. Insomma, i rabbochi sono quei tocchi finali che arricchiscono e completano un risultato.

Hai davanti la definizione "Si effettuano aggiungendo liquido" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

A Ancona

B Bologna

B Bologna

O Otranto

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

