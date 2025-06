Disunite staccate nei cruciverba: la soluzione è Separate

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Disunite staccate' è 'Separate'.

SEPARATE

Approfondisci la parola di 8 lettere Separate: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Separate? Separate significa dividere o mettere distanza tra due o più cose o persone. È un termine che indica la fine di un'unione, una distinzione o una separazione fisica o figurata. Può riferirsi a separare oggetti, idee o relazioni. In sostanza, rappresenta il concetto di distanziarsi o di smettere di essere uniti, segnando un momento di distinzione o di autonomia.

Sono staccate in Air France

Stai cercando la risposta alla definizione "Disunite staccate"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

