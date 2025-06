Cantava con Simon Mrs. Robinson nei cruciverba: la soluzione è Garfunkel

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Cantava con Simon Mrs. Robinson' è 'Garfunkel'.

GARFUNKEL

Garfunkel

Perché la soluzione è Garfunkel? Garfunkel è il cognome di Art Garfunkel, celebre cantante statunitense, noto soprattutto come metà del duo folk-rock Simon & Garfunkel. La sua voce inconfondibile ha accompagnato hit come The Sound of Silence e Bridge over Troubled Water. Un nome che rimanda a un'epoca musicale indimenticabile, simbolo di armonia e talento. È impossibile pensare alla musica degli anni '60 senza ricordarlo.

La definizione "Cantava con Simon Mrs. Robinson"

G Genova

A Ancona

R Roma

F Firenze

U Udine

N Napoli

K Kappa

E Empoli

L Livorno

