La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Brillante luccicante' è 'Scintillante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCINTILLANTE

Approfondisci la parola di 12 lettere Scintillante: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scintillante? Scintillante descrive qualcosa che brilla intensamente, emanando luce o riflessi luminosi come stelle o superfici lucide. È usato per esprimere un aspetto brillante, affascinante e vivace, sia in senso letterale che figurato. Quando qualcosa è scintillante, cattura l’attenzione e trasmette un senso di magia e splendore, rendendo ogni cosa più affascinante e piena di vitalità.

Hai trovato la definizione "Brillante luccicante" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

I Imola

N Napoli

T Torino

I Imola

L Livorno

L Livorno

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

