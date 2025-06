Apparente come il valore di certi oggetti nei cruciverba: la soluzione è Estrinseco

ESTRINSECO

La parola Estrinseco è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Estrinseco.

Perché la soluzione è Estrinseco? Estrinseco è un termine che indica qualcosa di apparentemente insignificante o di scarso valore, come se fosse solo una superficie senza sostanza. È usato per descrivere oggetti o situazioni che sembrano importanti ma in realtà sono vuoti o privi di reale consistenza. In sintesi, rappresenta l'apparenza di valore senza contenuto reale, invitando a guardare oltre le apparenze.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Oggetti a cui si assegna valore spiritualeCulti che attribuiscono valore divino agli oggettiOggetti di poco valore

Hai trovato la definizione "Apparente come il valore di certi oggetti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

N Napoli

S Savona

E Empoli

C Como

O Otranto

