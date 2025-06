Accadute contemporaneamente nei cruciverba: la soluzione è Coincise

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Accadute contemporaneamente' è 'Coincise'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COINCISE

Vuoi sapere di più su Coincise? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Coincise.

Perché la soluzione è Coincise? Concise significa essere breve e diretto, esprimendo un’idea in modo chiaro senza inutili dettagli. È l’arte di comunicare efficacemente con poche parole, evitando lungaggini e ridondanze. Una spiegazione concisa permette di trasmettere il messaggio in modo rapido e comprensibile, rendendo le informazioni più accessibili. Insomma, saper essere concisi è una qualità preziosa per comunicare al meglio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha due suocere contemporaneamenteAlimenta e lubrifica contemporaneamente i motori a due tempiLo slalom disputato contemporaneamente

C Como

O Otranto

I Imola

N Napoli

C Como

I Imola

S Savona

E Empoli

