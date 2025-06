Vendono sigarette e francobolli nei cruciverba: la soluzione è Tabaccai

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vendono sigarette e francobolli' è 'Tabaccai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TABACCAI

La parola Tabaccai è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tabaccai.

Perché la soluzione è Tabaccai? Tabaccaio indica il negoziante che vende sigarette, francobolli e altri prodotti correlati. È un termine tradizionale usato in Italia per identificare chi gestisce un punto vendita dedicato a tabacchi e articoli da cancelleria. La parola racchiude l’immagine di un esercizio commerciale essenziale nella vita quotidiana, spesso presente in quartieri e villaggi. È un simbolo di praticità e vicinanza alle esigenze dei cittadini.

Hai trovato la definizione "Vendono sigarette e francobolli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

A Ancona

B Bologna

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

I Imola

