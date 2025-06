Un velocissimo falco nei cruciverba: la soluzione è Astore

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un velocissimo falco' è 'Astore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTORE

Vuoi sapere di più su Astore? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Astore.

Perché la soluzione è Astore? L'astore è un falco di dimensioni medie, noto per la sua velocità e agilità in volo. È un predatore affilato, spesso usato anche nel falconismo. La sua caratteristica principale è la rapidità nel catturare le prede, da qui il nome velocissimo falco. In natura, rappresenta eleganza e potenza, rendendolo uno degli uccelli più affascinanti tra i rapaci.

Un rapace diurnoVelocissimo rapaceSomiglia a un falcoLe ali del falcoUn velocissimo ruminante con lunghe corna arcuateVelocissimo motoscafo

