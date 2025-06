Un riquadro decorativo nei cruciverba: la soluzione è Cornice

CORNICE

La parola Cornice è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cornice.

Perché la soluzione è Cornice? Una cornice è un elemento decorativo che circonda e valorizza quadri, fotografie o specchi, aggiungendo eleganza e stile agli ambienti. Può essere realizzata con diversi materiali come legno, metallo o plastica, e si adatta a vari gusti e stili di arredamento. Scegliere la cornice giusta permette di mettere in risalto i ricordi più belli o le opere d’arte preferite, trasformando gli spazi in ambienti più accoglienti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Contorna certi specchiUn sobrio supporto per foto o poster da appenderePuò attorniare foto e dipintiIl riquadro della roulette vicino al passeUn profilo decorativoDisegno decorativo abbellito

C Como

O Otranto

R Roma

N Napoli

I Imola

C Como

E Empoli

