La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Si usano per giocare al tennis da spiaggia' è 'Racchettoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RACCHETTONI

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Racchettoni, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Racchettoni? I racchettoni sono grandi racchette usate per giocare al tennis da spiaggia, ideali per divertirsi in modo semplice e spensierato sulla sabbia. Con le loro dimensioni maggiori rispetto alle racchette tradizionali, permettono di colpire la palla con facilità e di coinvolgere amici e famiglia in momenti di divertimento all’aria aperta. Sono l’accessorio perfetto per un gioco estivo e senza stress.

Hai davanti la definizione "Si usano per giocare al tennis da spiaggia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

A Ancona

C Como

C Como

H Hotel

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

