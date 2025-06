Le partite giocate alla fine delle giornate calcistiche nei cruciverba: la soluzione è Posticipi

POSTICIPI

Perché la soluzione è Posticipi? Posticipi sono le partite di calcio programmate alla fine di un turno, spostate rispetto alla data originale per motivi organizzativi o di emergenza. Questi incontri vengono giocati in un momento successivo rispetto alle giornate previste, permettendo così di recuperare partite rinviate o di gestire meglio il calendario. In sintesi, sono le gare che arrivano al termine delle giornate calcistiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gli ultimi incontri delle giornate di calcioLe partite che chiudono le giornate calcisticheLa fine di EdoardoFine di cenone

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

I Imola

C Como

I Imola

P Padova

I Imola

