Il mare tra Svezia e Polonia nei cruciverba: la soluzione è Baltico

BALTICO

Approfondisci la parola di 7 lettere Baltico: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Baltico? Il Mar Baltico è un grande mare interno che si trova tra la Scandinavia e l'Europa centrale, toccando paesi come Svezia, Polonia, Germania e i Paesi Bassi. È noto per le sue acque povere di salinità e per essere una via di collegamento strategica e storica tra Nord e Sud. La sua importanza economica e ambientale lo rendono un elemento chiave della regione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il meno salato fra i mariUn mare nordicoBagna le coste della GermaniaIl braccio di mare tra Svezia e FinlandiaUna belva del mareIl terreno conquistato al mare in Olanda

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il mare tra Svezia e Polonia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

L Livorno

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

E D N N B N O A E I R O C C A A L A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BRANCALEONE DA NORCIA" BRANCALEONE DA NORCIA

