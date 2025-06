I filatelici propongono quello dei doppioni nei cruciverba: la soluzione è Scambio

SCAMBIO

Perché la soluzione è Scambio? Lo scambio è l'atto di barattare o sostituire oggetti tra persone, spesso usato nel mondo dei collezionisti di francobolli. I filatelici si incontrano per scambiare doppioni, ovvero francobolli in più rispetto a quelli necessari alla propria collezione, così da arricchirla e renderla più completa. È un modo semplice e simpatico per condividere la passione e ampliare il proprio patrimonio filatelico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Inversione di ruoloUna proposta fra collezionistiAvviene quando si danno cose per riceverne altreL arnese a molla dei filateliciStrumento ottico usato da tipografi e filateliciLi propongono i siti come Trivago e Booking

S Savona

C Como

A Ancona

M Milano

B Bologna

I Imola

O Otranto

T O S I R N N I A Mostra soluzione



