La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Come i congegni attivati' è 'Accesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACCESI

La parola Accesi è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Accesi.

Perché la soluzione è Accesi? Accesi indica dispositivi o apparecchi che sono stati attivati, cioè messi in funzione o in modalità operativa. È il termine usato quando qualcosa, come luci, computer o elettrodomestici, è stato acceso e sta lavorando. In breve, descrive lo stato di un oggetto che è passato dalla modalità spento a quella attiva, pronto a essere utilizzato.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Come i congegni attivati", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

C Como

C Como

E Empoli

S Savona

I Imola

R O I B A R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARBOREI" ARBOREI

