Chi si sente imbarazzato sta su quelli ardenti nei cruciverba: la soluzione è Carboni

Home / Soluzioni Cruciverba / Chi si sente imbarazzato sta su quelli ardenti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Chi si sente imbarazzato sta su quelli ardenti' è 'Carboni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARBONI

Hai risolto il cruciverba con Carboni? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Carboni.

Perché la soluzione è Carboni? La parola carboni indica i residui di combustione del carbone, un materiale nero e compatto utilizzato come fonte di energia o per alimentare il fuoco. Sono quei pezzi caldi e ardenti che emettono calore e luce, spesso associati alla sensazione di calore intenso e imbarazzo. Insomma, i carboni rappresentano qualcosa di ardente e infuocato, proprio come il brivido di un momento imbarazzante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ardevano nel braciereUn Luca della canzoneL imbarazzato sta su quelli ardentiSi sente a pancia vuotaIl caso particolare del quale si sta discutendo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Chi si sente imbarazzato sta su quelli ardenti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

R Roma

B Bologna

O Otranto

N Napoli

I Imola

M I E S S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MESSI" MESSI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.