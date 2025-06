Argomento da sostenere nei cruciverba: la soluzione è Tesi

TESI

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tesi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tesi.

Perché la soluzione è Tesi? Una tesi è l'idea principale o il punto di vista che si intende dimostrare o sostenere in un testo scritto, come un saggio o una tesi di laurea. È la convinzione su cui si costruisce tutto il ragionamento, supportata da argomentazioni e prove. Saper formulare bene una tesi è fondamentale per comunicare chiaramente il proprio pensiero e convincere gli altri del proprio punto di vista.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Possono esserlo i rapportiL argomento della laureaLa svolge il laureandoUn argomento da dimostrareTale è l argomento inconsistenteUn argomento da non toccare

T Torino

E Empoli

S Savona

I Imola

