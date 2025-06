Una Chiara scrittrice e conduttrice nei cruciverba: la soluzione è Gamberale

GAMBERALE

La parola Gamberale è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Gamberale.

Perché la soluzione è Gamberale? GAMBERALE è un termine che si riferisce a un tipo di pianta appartenente alla famiglia delle Crassulaceae, nota per le sue foglie succulente e resistenti. Spesso coltivata come pianta ornamentale, è apprezzata anche per le sue proprietà medicinali e la facilità di cura. Insomma, rappresenta una scelta versatile per chi ama il verde e desidera un tocco di natura in casa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è la voce non chiaraSerena conduttriceLa Highsmith scrittrice di gialli

Hai trovato la definizione "Una Chiara scrittrice e conduttrice" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

A Ancona

M Milano

B Bologna

E Empoli

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

