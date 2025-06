Sportivi di montagna nei cruciverba: la soluzione è Sciatori

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sportivi di montagna' è 'Sciatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCIATORI

Perché la soluzione è Sciatori? Gli sportivi di montagna sono persone che praticano attività sportive in ambienti montuosi, come sciatori e alpinisti. In particolare, il termine scia­tori si riferisce a chi scia, sfruttando le piste innevate per divertimento o competizione. Sono appassionati che amano vivere l’emozione delle vette e delle discese veloci, portando adrenalina e passione alla scoperta delle montagne.

Hai davanti la definizione "Sportivi di montagna" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

