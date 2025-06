Sono celebri come artigiani dell alabastro nei cruciverba: la soluzione è Volterrani

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sono celebri come artigiani dell alabastro' è 'Volterrani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VOLTERRANI

Perché la soluzione è Volterrani? I Voltterani sono artigiani italiani famosi per la lavorazione dell'alabastro, una pietra preziosa e luminosa. Originari di Volterto, in Toscana, hanno saputo trasformare questa materia in opere d'arte uniche, apprezzate in tutto il mondo. La loro abilità e passione li rendono celebri come maestri nell’arte dell’alabastro, simbolo di tradizione e creatività italiana.

V Venezia

O Otranto

L Livorno

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

N Napoli

I Imola

