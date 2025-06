Lo lancia il tenore nei cruciverba: la soluzione è Acuto

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo lancia il tenore

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo lancia il tenore' è 'Acuto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACUTO

La parola Acuto è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Acuto.

Perché la soluzione è Acuto? Acuto indica qualcosa di molto intenso o penetrante, spesso riferito a un suono alto e nitido, come un tono di voce o una nota musicale. Può anche descrivere una percezione acuta o una capacità di cogliere dettagli sottili. Insomma, l'acuto rappresenta quel momento in cui qualcosa si distingue per brillantezza e precisione, rendendo tutto più vivido e coinvolgente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una prodezza da sopraniImpegna il tenoreIl condottiero in un affresco nel Duomo di FirenzeSi lancia con lo sguardoLo Schipa che fu un celebre tenoreChi lo lancia è in pericolo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Lo lancia il tenore" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

C Como

U Udine

T Torino

O Otranto

A L T V E O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LEVATOI" LEVATOI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.